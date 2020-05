Póvoa vai autorizar criação e aumento de esplanadas na restauração

De acordo com as medidas excecionais e temporárias da Direcção-Geral da Saúde para a reabertura dos estabelecimentos de restauração e bebidas, a Câmara da Póvoa de Varzim vai permitir a criação de novas esplanadas ou o aumento da área das já existentes. O autarca Aires Pereira fez aprovar um despacho que autoriza cafés, pastelarias e restaurantes a aumentar o espaço útil de serviço no exterior para fazer face às restrições no interior. Os empresários interessados devem propor ao município uma extensão extraordinária e limitada das áreas das esplanadas através do preenchimento de um formulário que pode encontrar aqui. O edil revela que este pedido não terá nenhum custo e será rapidamente avaliado. Esta é uma medida que via revitalizar a economia poveira ligada a este setor e poderá até implicar a cedência temporária de lugares de estacionamento ou ligeiras alterações de trânsito.