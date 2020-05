Póvoa, V.Conde e Esposende: todos com um caso novo

O último relatório da Direção Geral da Saúde sobre a Covid-19 aponta um novo infetado na Póvoa de Varzim e outro em Vila do Conde, ou seja, o número de positivos subiu para 156 no primeiro concelho e para 291 no município vizinho. São agora 447 casos confirmados com o novo coronavírus entre poveiros e vilacondenses. Mais a norte, em Esposende, também há um novo infetado e são agora 46 os casos positivos. Segundo a DGS, constata-se que Lisboa está no topo com 2177 (mais 31) casos confirmados, seguindo-se Gaia com 1551 (mais 16) e o Porto com 1347 (mais 10). Devido à proximidade geográfica, mantemos a referência ao número de infetados registados pela DGS em alguns municípios vizinhos: Matosinhos (1269, mais 5), Maia (939, mais 6), Guimarães (707, mais 6), Famalicão (398, mais 2), Santo Tirso (391, mais 2), Barcelos (298, mais 2) e Trofa (146, mais 1). Em Portugal ocorreram já 1316 mortes (mais 14) por Covid-19, há 30 623 casos confirmados e 17 549 pessoas recuperadas.