Póvoa Semanário já está à venda num quiosque perto de si

Já está nas bancas a mais recente edição do Póvoa Semanário. O número 132 saiu novamente com 32 páginas a cores, contendo toda a atualidade local e regional, com destaque para as últimas notícias relacionadas com a Covid-19, mas não só. O jornal está disponível num quiosque perto de si e, além do diverso conteúdo informativo, apresenta quatro páginas repletas de passatempos e curiosidades para se divertir nestes tempos de pandemia. Refira-se ainda que este é o único órgão de comunicação social da Póvoa de Varzim que continua a ser publicado em papel sem qualquer interrupção desde meados de março e assim promete continuar a fazer. Boas leituras!