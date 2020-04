Póvoa sem problemas em lares mas há um plano em Rates para qualquer eventualidade

Aires Pereira revelou no final da última reunião do executivo que em Rates, na Escola Agrícola Campo Verde, já há um espaço reservado e equipado com 60 camas, pronto a entrar em funcionamento, para acolher idosos de lares do concelho caso surja algum problema grave devido à Covid-19. De resto, o autarca acrescentou que não existem situações preocupantes nos lares da Póvoa de Varzim, referindo o caso concreto e badalado de Aver-o-Mar. Neste lar andam a ser feitos testes e todos deram negativo, segundo o edil, faltando apenas sete utentes fazerem o procedimento. Aires Pereira referiu, ainda, que está em funcionamento na Escola EB 2/3 de Beiriz uma cantina comunitária que está a servir 100 refeições por dia.