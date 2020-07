Póvoa no topo dos destinos em julho

A Póvoa de Varzim aparece muito bem colocada entre os destinos de férias mais procurados no nosso país. De acordo com o motor de busca Jetcost, citado pelo portal Sapo, o concelho poveiro figura no 14º lugar no top-25 referente às pesquisas por alojamentos para a segunda quinzena de julho. A Póvoa de Varzim é mesmo o terceiro local mais pesquisado do norte do país, só superada por Porto (10º) e Braga (12º). A liderar a lista está a Figueira da Foz, na região centro, sendo outras localidades da mesma zona ou do Algarve as que estão no topo da lista, assim como Funchal e Ponta Delgada. O litoral domina as preferências, devido às praias, algo que, no caso do setor turístico poveiro, é sempre positivo.