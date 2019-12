Póvoa no top-10 de ranking que envolve 308 municípios

A Póvoa de Varzim está em 6º lugar no ranking global do Índice de Presença na Internet dos Municípios Portugueses, destacando-se entre os 308 portais municipais analisados através dos conteúdos veiculados nos seus sítios web, as características de navegabilidade, a prestação de serviços online e a participação. Para além da sexta posição na classificação geral, a Póvoa de Varzim destaca-se em quarto lugar a nível nacional no primeiro critério de análise, de disponibilização e atualização da informação nos sítios web, e pela segunda posição nacional entre os municípios de média dimensão. A cerimónia de entrega de prémios contou com a presença da Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, que entregou a distinção ao Vice-Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Luís Diamantino.