Póvoa igual, V.Conde com menos 2 casos e Esposende tem menos 1

O último boletim diário da Direção Geral da Saúde diminuiu o número de casos acumulados de Covid-19 no eixo Póvoa de Varzim-Vila do Conde-Esposende. No concelho poveiro continuam os 160 casos desde o início da pandemia, incluindo ativos, recuperados e falecidos. De acordo com dados recolhidos pela autarquia liderada por Aires Pereira restam três casos ativos e há 9 óbitos diretamente relacionados com o coronavírus. Em Vila do Conde desconhecem-se números oficiais de mortos ou recuperados, apenas se sabe que os positivos acumulados pela DGS baixaram para 295, menos dois que os que existiam desde o passado dia 6. Em Esposende, a DGS baixou para 49 casos (menos 1), mas o edil Benjamim Pereira, através de outras fontes ligadas às autoridades de saúde, mantém que já foram detetados 74 casos no município, sendo que 69 pessoas já recuperaram (mais uma que ontem) e apenas uma faleceu, havendo por isso apenas 4 casos ativos (menos 1) e ainda 42 casos suspeitos (menos 9).