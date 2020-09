Póvoa Futsal / Varzim apoia outros clubes locais

O Póvoa Futsal / Varzim utilizou as redes sociais para desejar “a todos os emblemas poveiros, que estão a disputar as suas fases de subida, o maior êxito e que levem o nome da nossa Póvoa ao mais alto nível!”. Num texto intitulado ‘Somos todos Póvoa’, os dirigentes do clube sublinham que, “sendo a nossa cidade, uma cidade de referência no desporto, não poderíamos deixar de apoiar todos os que nestes momentos difíceis lutarão pela vitória, a vitória não só de uma modalidade, não só de um clube, mas sim uma vitória da Póvoa de Varzim!” A mensagem de apoio termina com a expressão “Força, estamos com vocês Póvoa Andebol, CDP voleibol, CDP hóquei patins e CDP basquetebol”. Refira-se que a equipa de andebol entra em campo já esta sexta-feira e domingo e as restantes formações daqui a uma semana.