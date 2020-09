Póvoa e V.Conde somam mais de três centenas de casos ativos

Os mais recentes dados do Agrupamento de Centros de Saúde da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde indicam que entre os dias 24 de agosto e 7 de setembro houve 94 novos casos confirmados de Covid-19 na Póvoa de Varzim e 56 infetados em Vila do Conde. Desde o início da pandemia, em março, até ao dia de ontem, mantinham-se 152 casos ativos no concelho poveiro, 310 pessoas tinham recuperado e registaram-se 14 óbitos num total de 476 casos. No mesmo período o município vilacondense apresentava 173 casos ativos, 573 pessoas estavam curadas e registaram-se 29 mortes num total de 775 casos. Estes números do ACES PV/VC são mais elevados que os fornecidos pela DGS em relação aos acumulados, mas clarificam a situação dos ativos. Em relação aos casos confirmados de Covid-19 por freguesias, entre 24 de agosto e 7 de setembro, estes são os registos: Póvoa de Varzim/Beiriz/Argivai (52), Aver-o-Mar/Amorim/Terroso (25), Laundos (10), Aguçadoura/Navais (4) e outras freguesias (5); Vila do Conde (36), Mindelo (5), Azurara (4) e outras freguesias (14).