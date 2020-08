Póvoa e V. Conde: Autoridade impõe restrições

Devido à subida gradual de casos de Covid-19 nos concelhos da Póvoa de Varzim e Vila do Conde nos últimos dias, a Autoridade de Saúde – através da Delegação local que agrega os dois concelhos – determinou a suspensão das visitas aos Lares de Idosos e às Unidades de Cuidados Continuados Integrados durante as próximas duas semanas. As instituições, segundo apuramos junto de uma fonte do Agrupamento dos Centros de Saúde, receberam a indicação de que a situação será reavaliada em função da evolução do surto pandémico na região. A decisão foi tomada em articulação com a Administração Regional de Saúde do Norte.