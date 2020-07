Póvoa de Varzim vai ter mais um padre

No próximo domingo às quatro e meia da tarde, na cripta da Igreja do Sameiro, em Braga vão ser ordenados quatro padres entre os quais Manuel Torre, da paróquia de Santa Eulália de Balazar, na Póvoa de Varzim. Em declarações à revista Igreja Viva, publicada pela Arquidiocese, o jovem, com 26 anos de idade confessa que para ele – e vou citar – a figura do sacerdote foi-me sempre tão cativante quanto misteriosa. Nem sempre pensei em ser padre. Contudo, cria ser vital haver quem se desse à semelhança de Cristo para O tornar presente no mesmo. Inicialmente, recusei a ideia. Todavia, a inquietação ia persistindo. Deus chamava. Tentei ignorar. Mas o seu amor falou mais alto. Ele venceu!”.Sobre o processo seguinte, Manuel Torre diz que procurou o pároco que o aconselhou a frequentar o pré-seminário. E lá percebeu que “o seminário não era para pessoas fora do comum, mas normalíssimas, que colocavam esta pergunta: “Senhor, que queres que eu faça?”. Encontra aqui a ligação direta para obter a revista com as declarações do poveiro que vai ser padre,