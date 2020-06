Póvoa de Varzim já conta com 35 selos ‘Clean&Safe’

No concelho da Póvoa de Varzim são já 35 os estabelecimentos que exibem o selo “Clean&Safe”. Em concreto são 5 estabelecimentos de restauração e bebidas, 9 empreendimentos turísticos, 9 estabelecimentos de alojamento local, 6 agências de viagens e turismo e 6 agentes de animação turística. Números que tendencialmente irão aumentar nos próximos dias. Com esta iniciativa, o Turismo de Portugal pretende, numa atuação concertada, com o envolvimento de profissionais e empresas do setor e apelando à responsabilidade de todos, transmitir informações sobre as medidas mínimas necessárias de distanciamento social, de higiene e limpeza dos estabelecimentos, mas sobretudo, promover Portugal como destino seguro.