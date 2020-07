Póvoa com mais 12 casos, V.Conde tem mais 32 e Esposende mais 2

A Direção-Geral de Saúde cumpriu o prometido e finalmente atualizou os números de casos confirmados de Covid-19 por concelho. O boletim publicado esta terça-feira reporta a existência de 184 casos de Covid-19 na Póvoa de Varzim desde o início dos registos, um aumento de 12 infetados em relação aos últimos dados que tinham sido fornecidos já no início deste mês. O cenário é bem pior em Vila do Conde dado que já se acumulam 334 infetados com o novo coranavírus, ou seja uma subida de 32 casos no mesmo período. Em Esposende os novos dados revelam um total de 52 casos, mas dois que os 50 que durante muito tempo prevaleceram. A DGS mantém, no entanto, que “a informação apresentada refere-se ao total de notificações médicas no sistema SINAVE, não incluindo notificações laboratoriais. Como tal, pode não corresponder à totalidade dos casos por concelho”. A mesma entidade promete que “a caracterização demográfica dos casos confirmados terá uma actualização semanal publicada à segunda-feira, na pendência de desenvolvimentos nos sistemas de informação”. Já agora, nos restantes municípios fronteiriços, refira-se que os casos em Barcelos são já 309 e em Famalicão chegaram aos 409.