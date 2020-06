Póvoa Arena teve três propostas mas só uma está a ser analisada

A Câmara da Póvoa de Varzim está a analisar uma única proposta para a construção do Póvoa Arena – pavilhão multiusos que vai surgir no lugar da Praça de Touros. Oito empresas manifestaram interesse no negócio, mas só três apresentaram proposta, sendo que duas delas foram excluídas por definirem um preço acima do valor-base. Restou uma, a ABB, que propôs um preço abaixo do previsto, sendo que esta agora está a ser escrutinada pela autarquia para se perceber se terá capacidade para levar adiante um projeto orçado em 9,5 milhões de euros e com um prazo de dois anos para a conclusão. Na nova Arena vão existir estabelecimentos comerciais e de restauração, além de balneários e camarins para usufruto dos artistas e atletas que por lá vão passar.