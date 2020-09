Póvoa Andebol já está na primeira divisão

O Póvoa Andebol concretizou a subida à primeira divisão. Depois do triunfo na passada sexta-feira sobre a Sanjoanense, por 20×17, este domingo aconteceu nova vitória, agora sobre o Almada, por 36×17, que culminou com uma grande festa em pleno pavilhão da Nazaré envolvendo toda a comitiva poveira. Está assim confirmado que a equipa sénior masculina vai competir no principal escalão da modalidade na nova temporada.