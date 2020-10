Poveiros destacados pelos números da reciclagem

A Câmara Municipal revelou que, no universo dos municípios que integram a LIPOR, a Póvoa de Varzim destacou-se, em agosto, por ter atingido a maior capitação (kg de resíduos recicláveis recolhidos por habitante) no que se refere aos 3 fluxos principais (papel/cartão, embalagens de plástico/metal e vidro). Segundo a autarquia, nesse mês cada poveiro encaminhou para reciclagem, em média, 7,24 kg de resíduos. O Município destaca ainda que apresenta, em valor acumulado até essa data, o segundo melhor desempenho no que se refere às retomas de recolha seletiva. Apesar dos tempos de pandemia, os quantitativos de resíduos recolhidos aumentaram em todos os fluxos – com exceção do vidro e dos resíduos alimentares, devido à diminuição da atividade dos estabelecimentos de restauração. A edilidade poveira sublinha que, para estes bons resultados, contribui o alargamento do projeto de recolha seletiva porta-a-porta no setor residencial e no setor não residencial, a recolha seletiva de resíduos em todos os apoios de praia durante a época balnear e, também, uma maior participação de toda a comunidade na utilização das infraestruturas disponíveis.