Poveiro mais perto de voltar a ser campeão

Bruno Torres ajudou Portugal a chegar às meias finais do Mundial de futebol de praia que está a decorrer no Paraguai. O jogador poveiro integrou a equipa das quinas que derrotou o Senegal por 4×2 na partida dos quartos de final ontem realizada. Para chegar à final a seleção nacional terá de superar o Japão num jogo marcado para este sábado. No outro duelo defrontam-se Rússia e Itália.