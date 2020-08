Poveiro galardoado pelo município de Esposende

O Município de Esposende procedeu à entrega dos Prémios Viana de Lima, relativos ao ano académico 2018/2019, aos melhores alunos das Faculdades de Arquitetura e de Belas Artes da Universidade do Porto. Um dos vencedores foi o poveiro Ivan Postiga, recém-graduado Mestre em Artes Plásticas – especialização em Pintura, a quem foi atribuído o Prémio de Pintura “Alexandre Viana de Lima”. O Prémio de Arquitetura “Sílvia Viana de Lima” foi para Hélder Lima, finalista do Mestrado Integrado de Arquitetura. Ambos os galardoados receberam o valor pecuniário de 2000 euros e ofereceram à autarquia esposendense uma obra/trabalho da sua autoria para o Fundo Viana de Lima.

Dizendo-se honrado e orgulhoso pela distinção, Ivan Postiga, nascido em 1991 na Póvoa de Varzim, agradeceu o prémio, considerando que representa o reconhecimento público do trabalho desenvolvido na faculdade. Agradeceu ao Município liderado por Benjamim Pereira, bem como àqueles que o apoiaram e ajudaram no seu percurso académico, louvando, ainda, a Universidade do Porto pelo “forte investimento na aprendizagem”.