Poveiro certo na Vuelta e ainda com hipóteses no Tour

Rui Costa vai estar na Volta a Espanha em bicicleta. O poveiro foi confirmado esta quarta-feira pela UAE Emirates no lote de ciclistas que vai estar na Vuelta que vai decorrer no final de outubro e início de novembro. A equipa também anunciou quem vai estar nas voltas a França e a Itália, não estando Rui Costa nesse lote, embora no caso do Tour existam três vagas disponíveis e o aguçadourense ainda tenha hipóteses de competir na mais importante corrida do mundo, enquanto no Giro só falta definir uma vaga.