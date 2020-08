Poveiro campeão nacional também subiu ao pódio em França

Rui Costa terminou no pódio do Tour du Limousin. O poveiro estreou da melhor forma a camisola de campeão nacional ao ser terceiro classificado na geral da prova que decorreu em França nos últimos quatro dias. O ciclista da UAE Emirates ficou muito perto de ser o grande vencedor da corrida, com um ataque nos quilómetros finais que o deixou virtualmente bem colocado, mas o segundo lugar na derradeira etapa não foi suficiente para amealhar o tempo que precisava. Rui Costa concluiu a apenas quatro segundos do camisola amarela e a dois segundos do segundo classificado. A atitude guerreira foi a última imagem deixada pelo aguçadourense nesta competição que antecede os Campeonatos Europeus que vão decorrer precisamente em terras gaulesas na próxima semana. “Fico feliz por ter conseguido mais um excelente resultado. Só foi pena não ter conseguido conquistar a geral mas demos luta até ao final. Agradeço o fantástico apoio dos meus companheiros. Fizeram tudo bem. Este resultado também é deles”.