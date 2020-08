Poveiro campeão nacional estreia camisola em França

Rui Costa volta à ação já esta terça-feira. O recém-sagrado campeão nacional de ciclismo compete até à próxima sexta-feira no Tour do Limousin em França. A competição terá quatro etapas e o corredor poveiro é apontado como um dos favoritos à vitória na classificação geral. A prova vai também permitir a estreia da nova camisola com as cores da bandeira portuguesa.