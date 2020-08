Poveiro atacou no fim mas grupo apanhou-o

Rui Costa foi 29º classificado na prova de fundo do Campeonato Europeu que decorreu em França na região de Plouay. O ciclista poveiro ainda atacou na parte final da corrida, mas foi apanhado pelo grupo principal e cortou a meta a três segundos do vencedor. O aguçadourense vai agora preparar a participação nas clássicas das Ardenas na Bélgica e na Holanda, assim como a presença na Volta a Espanha. Neste momento ocupa o 34º lugar do ranking da União Ciclista Internacional com 728 pontos acumulados.