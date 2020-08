Poveira na equipa da década da Liga de Basquetebol

Daniela Domingues faz parte da Equipa da Década da Liga Feminina de basquetebol. A jogadora poveira, que atua como extremo, é a segunda melhor marcadora deste período com 1735 pontos e está no top-10 do total de ressaltos e de assistências. Em 170 jogos disputados entre 2010 e 2020, Daniela Domingues soma médias de 10.2 pontos, 4.3 ressaltos, 2.4 assistências e 1.2 roubos de bola. Daniela Domingues destacou-se na formação do Desportivo da Póvoa e daí deu o salto para outros emblemas, tendo representado a seleção nacional em dezenas de ocasiões. Agora recebe esta distinção numa iniciativa promovida pela Federação Portuguesa de Basquetebol.