Porto B é o primeiro adversário do Varzim

O Varzim vai começar a sua participação na segunda Liga recebendo a equipa B do Porto a 13 de setembro, conforme ditou o sorteio realizado pela Liga de Clubes. Ainda esse mês os poveiros vão ao reduto do Chaves (dia 20), recebem o Arouca (23) e deslocam-se à Covilhã (27) para defrontar o Sporting Local. Os varzinistas terminam a 1.ª volta na Póvoa frente à Oliveirense no dia 24 de janeiro e fecham o campeonato em Oliveira de Azeméis a 19 de maio. A 2.ª Liga terá na totalidade 307 partidas em 34 jornadas.