Polícia Municipal reforça patrulhamento e promove sensibilização

Na sequência da entrada em vigor do Estado de Emergência e do aumento do número de casos Covid-19 no concelho, a Polícia Municipal da Póvoa de Varzim reforçou o patrulhamento de proximidade executando dezenas de ações de sensibilização. Estas decorrem, sobretudo, junto dos estabelecimentos de restauração e bebidas porque serem locais nos quais se nota maior incumprimento da obrigatoriedade do uso de máscara, nomeadamente o retirar da mesma mal se chega ao estabelecimento. As autoridades lembram que, segundo as normativas legais, a máscara só deverá ser retirada quando o pedido chega à mesa e aquela deve ser recolocada imediatamente após o fim do consumo.