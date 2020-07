Plantel varzinista com 23 atletas até ao momento

O Varzim Sport Club disponibilizou no site oficial o plantel da equipa feminina que esta temporada vai competir no segundo escalão nacional. O objetivo do clube será “valorizar as jogadoras, sem nunca descurar os resultados desportivos”.

Do CSB Amorim, com quem foi feita uma parceria, transitam a guarda-redes Rafaela Cadilhe, as defesas Elisa Faria e Jéssica Eusébio, as médias Vânia Pedrosa, Joana Furtado, Catarina Moita, Tânia Costa, Mariana Barbosa e Catarina Peixoto e as avançadas Alexandra, Lara Ferreira, Luciana e Margarida Silva.

Do SC Braga chega um quinteto: a defesa Lau Machado, as médias Carolina e Inês Oliveira e as avançadas Bia e Helena Cunha Francisco. Do Vitória SC vieram três atletas: a defesa M. Maia e as atacantes Joana (espanhola) e Ana Castro. Falta referir mais duas guarda-redes: Ema (ex-Estoril) e Jacinta Morais (ex-Viajes InterRías F.F | Espanha).

O Varzim prometeu que ainda haverá mais novidades acerca do plantel, cuja equipa técnica é formada por Roger Pinheiro – Treinador Principal, André Serra – Treinador Adjunto, José Barroso – Treinador Guarda-Redes e Tomás Zylberberg – Preparador Físico.