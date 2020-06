PJ apanha jovem que roubou carro com ameaça de arma

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, em inquérito titulado pelo Ministério Público no DIAP de Vila do Conde, procedeu à detenção de um indivíduo suspeito da prática de crimes de roubo, designadamente carjacking, com recurso a arma de fogo. O detido, de 17 anos, sem atividade académica ou profissional, reside na área urbana do Porto e não possui habilitação legal para condução de veículos. O suspeito, cerca das 02h do passado domingo, dia 14, na área de Vila do Conde, abordou o proprietário de um automóvel de gama alta que acabara de estacionar e, sob ameaça de arma de fogo, coagiu-o à entrega do carro, fugindo do local. No decurso da investigação, a Polícia Judiciária veio a localizar o veículo a circular na cidade do Porto, no interior de diversos bairros sociais, tendo procedido à abordagem do condutor, que se verificou ser o autor do roubo. O jovem já foi presente a primeiro interrogatório judicial e foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.