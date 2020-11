Pistola apreendida a homem após desacatos noturnos

A PSP deteve ontem à noite no Largo D. Luís, na Póvoa de Varzim, um homem com 26 anos que tinha na posse uma pistola, 23 munições de diferentes calibres e um canivete. O suspeito, desempregado e residente em Ovar, foi abordado no local “no decurso de diligências policiais relacionados com a prática de desacatos”. A ação foi concretizada às 23h05 por elementos da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial da Divisão de Vila do Conde “no âmbito do combate ao crime de posse de armas proibidas”.