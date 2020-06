Piscinas do CDP vão abrir já este fim de semana

As piscinas exteriores do Desportivo da Póvoa vão abrir no próximo fim de semana. O presidente Caldeira Figueiredo assegura que serão respeitadas todas as medidas de segurança em relação à Covid-19. Paralelamente, irá também ser inaugurado o espaço de restauração concessionado pelo clube, que mantém o parque de estacionamento pago disponível. O dirigente espera a visita da comunidade e lembra que estas receitas de verão são fundamentais para o desenrolar da época desportiva anual.