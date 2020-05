Pescador e desempregada detidos por suspeita de tráfico droga

A PSP fez mais duas detenções por tráfico de droga na região. O primeiro caso sucedeu na tarde de sábado, às 17h55, na rua de São Brás, em Vila do Conde. Uma mulher de 36 anos de idade, desempregada e residente na Póvoa de Varzim, foi apanhada na posse de 11 doses de heroína, 6 de cocaína e duas de haxixe. A outra ocorrência foi no domingo de madrugada, pelas 2h40, na rua dos Pescadores, em Vila do Conde. Um homem de 49 anos de idade, pescador e residente em Vila do Conde, foi apanhado com 14 doses de cocaína e 4 de heroína. Os detidos foram notificados para comparecerem junto das Autoridades Judiciárias.