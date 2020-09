Peregrinos já podem pernoitar no Albergue de Rates

A Ventos Peregrinos – Associação de Hospitaleiros já recomeçou a atividade no Albergue de Peregrinos de S. Pedro de Rates. O anúncio do restabelecimento do acolhimento a quem normalmente caminha em direção a Santiago de Compostela foi feito pela própria entidade e entrou em vigor no início deste mês. Ainda assim, devido aos constrangimentos causados pela pandemia da Covid-19, a reabertura do Albergue foi feita com algumas restrições, nomeadamente a obrigatoriedade de reserva para pernoitar.