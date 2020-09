Passagem Hidráulica está a ser reconstruída em Bagunte

Já estão a decorrer as obras de execução da Passagem Hidráulica localizada na Rua de Santo António, na freguesia de Bagunte, mais concretamente num dos afluentes do Rio Ave, a Ribeira de Friães, obra há muito desejada pela população, salienta a Câmara Municipal. A autarquia recorda que a reconstrução tornou-se necessária após o colapso parcial do tabuleiro na sequência das cheias de 2011, que provocaram uma cratera com cerca de 3 metros de diâmetro, dificultando o acesso às propriedades. Segundo o município, esta reabilitação irá simplificar o funcionamento hidráulico de toda a zona a montante, apresentando uma solução com menos risco de entupimento e ao mesmo tempo favorável a nível ambiental. A mesma fonte assegura que a estrutura irá também manter a função de captação de água para as duas levadas localizadas a jusante, uma em cada margem, com vista a uma futura reabilitação dos moinhos existentes. Refira-se que a Rota das Raízes, caminhos velhos de Vila do Conde, que liga a ponte D. Zameiro à cividade de Bagunte, passa nesta passagem hidráulica, sendo que dezenas de pessoas fazem este circuito pedonal mensalmente.