Pároco apela que no domingo ninguém peregrine à Senhora da Saúde

Este ano não há Peregrinação Arciprestal à Senhora da Saúde, em Laundos, devido à pandemia. O Santuário, a Casa das Promessas e o Terreiro estarão mesmo fechados este domingo e com o acesso vedado. Ao longo desta semana o terço foi rezado diariamente às 19h pelo pároco, o padre Guilherme Peixoto, tendo sido transmitido através da página de facebook do Santuário. No domingo não haverá qualquer cerimónia da parte da manhã e a eucaristia será celebrada às 17h30, igualmente com transmissão em directo nas redes sociais, mas sem a presença de fiéis no Santuário. Por isso, nesta altura, o apelo é só um: fique em casa e não faça a peregrinação de forma particular. Durante o mês de Junho, de segunda a sábado, das 14h30 às 18h, o Santuário estará aberto a quem desejar fazer as suas orações, apesar de as entradas estarem limitadas aos lugares disponíveis. Os horários de Domingo, bem como o retomar das celebrações, serão anunciados em breve.