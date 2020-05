Parceria entre Santa Casa de V.Conde e AEPVZ para testes à Covid

A Associação Empresarial da Póvoa de Varzim e a Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde celebraram um protocolo no âmbito da Pandemia da Covid-19. Todos os associados da entidade empresarial poveira e respetivos funcionários têm disponíveis três testes: um de diagnóstico confirmatório para pesquisa no novo coronavírus, cuja colheita será feita na Rua Dr. António Andrade, 104 – Vila do Conde (Parque de Estacionamento); dois testes serológicos para deteção de anticorpos que permitem avaliar se o indivíduo teve contacto prévio com o vírus e se desenvolveu imunidade, cuja colheita decorre na Rua Rainha Dona Leonor, 169 – Vila do Conde (Laboratório de Analises Clínicas). O primeiro custa 90 euros e os outros 25 euros cada um, segundo a tabela de preços que foi acordada entre as partes. A parceria foi firmada por José Gomes Alves, em representação da AEPVZ, e Rui Maia, em nome da Santa Casa vilacondense. Este acordo entrou em vigot esta quinta-feira, dia 21, sendo válido durante o período de um ano.