Para gaming ou para trabalhar, existe uma cadeira certa para si

Seja para trabalhar ou para jogar, contar com o apoio da cadeira adequada pode ser fundamental. Numa altura em que muitos de nós passam horas sentados em frente ao computador todos os dias, considerar até que ponto cadeiras gaming ou de escritório podem influenciar a nossa saúde a longo-prazo é muito importante. Afinal, a exposição contínua a superfícies desconfortáveis (como uma cadeira que não está adequada ao seu corpo) pode originar problemas de postura, dores musculares e, em última instância, lesões crónicas nas costas e no pescoço.

Para perceber até que ponto encontrar a cadeira adequada para jogar ou trabalhar pode mudar a sua qualidade de vida, é importante considerar o período de tempo que passa sentado todos os dias. Assim como um mau colchão pode afectar de forma determinante a qualidade do seu sono, cadeiras gaming não-adequadas ao seu corpo e necessidades diárias podem fazer com que jogar se torne menos um prazer e mais um desconforto. O mesmo se aplica a cadeiras utilizadas no contexto do escritório ou de forma prolongada em qualquer tipo de actividade do dia-a-dia.

Como escolher a cadeira certa?

Hoje em dia, encontram-se mais modelos de cadeiras do que nunca à disposição dos consumidores. O mercado das cadeiras de escritório tem sido particularmente estimulado pelo advento do comércio online. Mas se por um lado dispomos de mais opções do que nunca no momento de escolher uma cadeira, o avassalador número de diferentes produtos pode ser, à partida, deslumbrante.

Estas são algumas coisas que deve considerar no momento de escolher a sua próxima cadeira gaming ou de escritório:

Adaptabilidade: o factor mais importante relativo à qualidade da sua cadeira diz respeito não à cadeira em si, mas a quem nela se senta. Todos os utilizadores de cadeiras possuem necessidades únicas que estão relacionadas com aspectos tão voláteis quanto a altura das suas mesas, o tamanho dos seus computadores, ou o seu próprio volume corporal. Ter em conta os elementos específicos que envolvem não só as suas próprias características físicas como as características do espaço que o rodeia é fundamental.

Materiais: existem essencialmente dois tipos de cadeiras de escritório no que aos materiais diz respeito – aquelas que são feitas de pano e outros derivados sintéticos, e aquelas que são feitas de cabedal. Se por um lado uma cadeira de cabedal pode garantir um design intemporal e atraente, este material não é apropriado para aqueles que utilizam as suas cadeiras gaming ou de escritório de forma contínua. Se passa horas sentado na sua cadeira todos os dias, optar por uma cadeira de pano é aconselhável, já que este material reagirá de forma mais neutra às suas condições específicas e ambiente envolvente.

Facilidade de acesso: as cadeiras que utilizam um sistema giratório ou que dispõe de múltiplas opções de regulação de altura podem salvar o seu sistema muscular a longo-prazo e tornar a sua vida mais fácil no imediato. Evite situações desconfortáveis através destes mecanismos, que garantem que o seu acesso a diversos elementos se torna mais simples e eficaz. Imagine, por exemplo, que precisa de usar uma impressora regularmente, mas que esta se encontra relativamente afastada do seu computador. Com uma cadeira que inclua um sistema giratório, não precisará de se levantar sempre que procurar utilizar a impressora ou qualquer outro instrumento próximo de si.