Painéis beneficiam Bombeiros e ambiente

A Associação dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim arranjou uma forma de reduzir em 33,6 por cento a fatura anual com a energia e ao mesmo tempo contribuir para a melhoria do meio ambiente. Em comunicado, a associação refere que instalou na cobertura do quartel 52 painéis fotovoltaicos monocristalinos (de 320 watt) que resulta numa produção de energia de 25000 KWh (quilowatts-hora) que em pouco tempo, com a poupança gerada, garante uma melhoria financeira até porque não há necessidade de investimento inicial e com retorno assegurado. Para transformar a energia solar em eletricidade, foi colocada no quartel uma central de produção com uma potência instalada de 16,64 KWp (quilowatt- pico). A iniciativa contribui para a melhoria das condições de sustentabilidade ambiental com a redução de 14,7 toneladas em emissões CO2 (dióxido de carbono).