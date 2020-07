Padre de paróquia vilacondense internado com Covid-19

Carlos Duarte, pároco de Guilhabreu, está infetado com Covid-19 e internado no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, segundo o JN. O padre de 91 anos foi internado há uma semana, no passado dia 20, altura em que soube que o resultado do teste deu positivo à doença. Anteriormente, Carlos Duarte tinha celebrado missas na paróquia onde está há quase seis décadas e também em Mindelo devido às férias do sacerdote dessa freguesia, tendo ainda dirigido o ensaio geral do grupo coral de Guilhabreu, que também terá alguns infetados, de acordo com a mesma fonte. Um familiar com quem esteve num almoço recente, ainda antes de manifestar os primeiros sintomas, estará igualmente infetado. O padre chegou a estar ventilado nos Cuidados Intensivos, mas já apresenta ligeiras melhoras, acrescenta o JN.