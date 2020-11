Orçamento aprovado pela maioria no executivo

As Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2021 em Vila do Conde foram aprovadas na última reunião do executivo pela maioria do movimento independente NAU, com a abstenção dos vereadores eleitos pelo PS e o voto contra do vereador da Coligação Mais Vila do Conde. Está previsto um movimento de 63 milhões de euros, sendo cerca de um terço deste valor referente a investimentos em intervenções municipais. O documento terá agora de passar na Assembleia Municipal, onde a força política liderada por Elisa Ferraz, não tem maioria, mas a bancada socialista poderá repetir a tendência de voto, permitindo a viabilização, mesmo com a anunciada posição desfavorável do grupo social-democrata.