Onda Viva abre antena para os melhores ouvintes do mundo

A Rádio Onda Viva passa a ter Antena Aberta entre as 6h e as 22h de segunda a sexta e nas manhãs ao fim de semana. Nesta fase grave que vivemos, com muitos ouvintes confinados, a Rádio Onda Viva continua a ser a voz amiga do seu dia a dia. Pode participar a qualquer hora através do 760 78 12 12. A ligação fica registada e nós devolvemos a chamada por ordem de inscrição. Peça uma música, faça uma dedicatória, deixe uma mensagem ou simplesmente um desabafo. Ligue-se à rádio e entre nesta autêntica onda viva.