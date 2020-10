Obras no Hospital da Póvoa em fase adiantada

Até ao final do ano vão estar concluídas as obras no edifício principal do hospital da Póvoa de Varzim para que todo o rés-do-chão passe a ser ocupado pelo Serviço de Urgência e haja ainda um novo laboratório. O calendário está num texto enviado à imprensa pelo Gabinte de Relações Públicas da Câmara Municipal depois do presidente e restante executivo terem ido ver como estão a decorrer as obras de ampliação da unidade hospitalar. A mesma fonte refere que, no edificio vizinho, a intervenção entrou “nos detalhes finais” e para esse espaço “quase concluído têm migrado, ao longo das últimas semanas, alguns serviços administrativos e de recursos humanos”. Para esses departamentos a área “duplicou de tamanho e capacidade”. É para lá que irá então o espaço destinado às consultas externas que vão deixar o imóvel mais antigo. De acordo com a autarquia, “esta é uma obra prioritária para o concelho, na medida em que veio permitir a resolução imediata do problema da separação das especialidades e das prioridades e, ainda, descentralizar do edifício principal tudo o que não tem que ver diretamente com a prestação de cuidados de saúde”. Aires Pereira, lê-se na mesma divulgação, “mostrou-se muito satisfeito com o avanço da empreitada, a qual considera importante para a afirmação do nosso Hospital como um espaço mais amplo, moderno e organizado e com melhores condições de atendimento a todos os utentes. O edil referiu que os profissionais de saúde e colaboradores do Centro Hospitalar têm agora as condições de trabalho dignas que tanto merecem, especialmente nesta fase em que têm estado sempre na linha da frente de resposta ao COVID-19”.