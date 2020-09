Obras de requalificação melhoram pavilhão

A Câmara de Vila do Conde está a promover obras de requalificação no Pavilhão Municipal de Vila Chã no âmbito do Plano de Desenvolvimento Desportivo Concelhio. Os trabalhos incluem a reformulação da área de jogo, adequando-a às normas para a prática oficial de futsal, a alteração do piso para permitir a prática de patinagem artística e outras modalidades, a construção de uma parede periférica, no limite da cobertura instalada, que garanta condições de segurança, estabilidade térmica e redução de ruído do equipamento, bem como o melhoramento das bancadas e balneários. Em deslocação a Vila Chã, a presidente Elisa Ferraz, acompanhada pelo vereador Paulo de Carvalho, acompanhou o decorrer dos trabalhos e aproveitou o momento para dialogar com o autarca local, Joaquim Moreira, sobre esta obra orçada em 275 mil euros.