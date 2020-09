Obras da Escola Flávio Gonçalves sofrem contratempo

A obra de Remodelação e Ampliação da Escola EB 2/3 Dr. Flávio Gonçalves não recebeu qualquer proposta com um valor abaixo do preço-base de 3,2 milhões de euros. Sendo assim, o Executivo Municipal aprovou a abertura de outro concurso público com o preço base corrigido para 3,6 milhões de modo a atrair novos concorrentes, revelou Aires Pereira. O edil espera que esta mudança produza frutos, tal como sucedeu recentemente no pavilhão da Escola Eça de Queirós. Ainda na área da educação, refira-se que foi aprovado um protocolo de colaboração com o Agrupamento de Escolas de Rates para o fornecimento de refeições aos alunos da Escola EB1 da Praça.