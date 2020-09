Obra pronta na Estela e outra a decorrer em Rates

Estão concluídas as duas empreitadas para a instalação do Subsistema da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas na freguesia da Estela. O anúncio foi feito no início desta semana pela autarquia, que aproveitou para revelar que decorre a bom ritmo a segunda e última empreitada para a instalação do mesmo subsistema na freguesia de Rates. Estes investimentos foram objeto de candidatura ao abrigo do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos. Esta previa um investimento global de 3,7 milhões de euros e foi aprovada, tendo sido considerado como elegível um investimento global de quase 1,9 milhões e uma comparticipação financeira do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional no montante aproximado de 1,6 milhões. Estas intervenções visam a extensão do sistema de saneamento de águas residuais a populações não abastecidas em Rates e Estela. A operação é desenvolvida em parceria entre o Município da Póvoa de Varzim, enquanto entidade gestora do saneamento de águas residuais em baixa e principal beneficiário, e a Águas do Norte, como entidade responsável pelo sistema em alta.