O novo cartaz do Casino da Póvoa é um luxo

O Casino da Póvoa tem vindo a afirmar-se como a principal casa de espetáculos da Póvoa de Varzim. Para fazer frente à concorrência dos casinos online, que têm feito sucesso junto dos apreciadores de jogos de casino, apresentam outras propostas para garantir a diversão dos seus visitantes. A programação que apresenta, anoapósano, é prova disso mesmo.

Este ano de 2020 começa com uma agenda cultural diversa, recheada de espetáculos onde a música é rainha. Nos próximos meses vão subir ao palco do Casino da Póvoa grandes nomes da música nacional, que fazem parte do imaginário de várias gerações. Há ainda espaço para espetáculos de comédia, com artistas que não deixam ninguém indiferente.

Fique a conhecer as principais propostas do Casino da Póvoa para os próximos meses.

31 de janeiro – Hugo Sousa

Depois de ter feito sucesso de norte a sul do país com o espetáculo “Maturado”, Hugo Sousa chega à Póvoa de Varzim com um novo solo de stand-up “Fora do Contexto”. O conhecido comediante portuense vai provocar o público com as suas intervenções desconcertantes, inspiradas em situações hilariantes do quotidiano. O preço por pessoa é de 12 euros.

7 de fevereiro – Broadway Baby

Em “Broadway Baby – A História do Musical Americano” embarcamos com Henrique Feist numa verdadeira viagem pela origem dos musicais. Nuno Feist acompanha o irmão ao piano, que canta como tudo se passou. Desde o aparecimento dos primeiros teatros, aos primeiros compositores e sucessos musicais. Pela sua performance em “Broadway Baby”, Henrique Feist foi premiado com o Globo de Ouro de 2013 para Melhor Ator de Teatro. Os preços por pessoa variam entre 12,50€ e 16€.

14 de fevereiro – Luís Represas

O Casino da Póvoa não podia deixar passar o Dia dos Namorados em branco. Neste dia singular, onde o amor vai estar no ar, é sugerido um jantar-concerto com música a cargo de Luís Represas. O cantor irá apresentar um espetáculo especial, onde serão apresentados temas do seu mais recente álbum “Boa Hora”, para além dos grandes sucessos da sua carreira com mais de 40 anos. Temas como “Feiticeira”, “Perdidamente”, “Timor” ou “125 Azul”, vão fazer parte da banda sonora desta noite especial. O preço por pessoa é de 30 euros.

22 de fevereiro – Herman José

O Herman é um nome incontornável do espetáculo em Portugal. À semelhança da sua personagem “Tony Silva”, o Herman é o verdadeiro artista. O criador de “Tal Canal” e “Herman Enciclopédia” presenteia os seus fãs com um espetáculo musical repleto de humor. Onde serão recordadas as personagens mais conhecidas do humorista. Afinal, já são mais de 40 anos como figura central de entretenimento em Portugal. O valor dos bilhetes é de 70 euros, e inclui jantar e ceia.

20 de março – Fernando Tordo

Um dos maiores cantores e compositores do país apresenta-se ao público mais uma vez para um espetáculo variado, recheado de surpresas. Fernando Tordo é um músico de excelência, que se destacou no panorama musical português pelas suas composições de poemas de Ary dos Santos. Deu voz a sucessos intemporais, entre eles as canções “Tourada”, “Estrela da Tarde” e “Lisboa Menina e Moça”. Estes e outros temas serão recordados neste novo espetáculo do artista. O preço por pessoa é de 15 euros.