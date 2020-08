‘Ó Elvas, ó Elvas, Varzim a caminho da Póvoa’

O Varzim está de regresso à Póvoa depois de uma semana de estágio em Elvas. O clube aproveitou os últimos sete dias para criar laços no grupo de trabalho que esta temporada tem mais reforços do que jogadores que transitam da época anterior. A despedida contemplou uma receção na Câmara Municipal daquela localidade alentejana e a tradicional troca de lembranças entre os representantes das entidades. O técnico Paulo Alves destacou a forma positiva como tido decorreu e agradeceu aos elvenses pelo forma como receberam a comitiva varzinista no início da preparação para as competições que se avizinham.