Nuno Paranhos, de tesoureiro a presidente do Averomar FC

O Averomar Futebol Clube conta com novos órgãos sociais. Nuno Paranhos foi eleito presidente da direção após encabeçar a única lista a sufrágio no ato eleitoral, realizado na passada sexta-feira, integrado num sessão que também serviu para aprovar o relatório e contas. O antigo tesoureiro vai estar acompanhado por uma equipa com uma dezena de elementos e liderar a associação nos próximos dois anos. O recém- eleito dirigente revelou que “a nova direção tem objetivos bem ambiciosos” e aposta “na continuação do crescimento do clube e no aumento de modalidades”. A tomada de posse e apresentação de projetos está agendada para a próxima sexta-feira.