Números crescem: mais de duas centenas de poveiros e vilacondenses infetados

Os últimos dados da Direção Geral da Saúde sobre a Covid-19 dão conta que no concelho da Póvoa de Varzim os casos positivos são agora 69, mais 7 que segunda-feira, enquanto no município de Vila do Conde passam a existir 137 casos de pessoas infetadas, também mais sete que na segunda-feira. No total existem agora 206 casos confirmados com o novo coronavírus entre poveiros e vilacondenses, embora os números referidos pela DGS possam não representar a totalidade dos casos reais.

O concelho Porto está no topo com 959 casos confirmados, seguindo-se Lisboa com 946. Mantemos ainda a referência, pela proximidade geográfica, ao número de infetados em Matosinhos (768), Maia (645), Famalicão (228), Guimarães (219), Santo Tirso (160), Barcelos (141), Trofa (86) e Esposende (28). Em Portugal ocorreram já 567 mortes por Covid-19, mais 32 óbitos que ontem. O número de casos confirmados passou para 17 448, mais 514 cidadãos. Aguardam resultado laboratorial 2474 pessoas e os “casos recuperados” continuam a ser 277. Estão internados 1227 cidadãos, 218 deles em unidades de cuidados intensivos.