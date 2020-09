Novos dados sobre comunidade piscatória

Está feito mais um balanço da dimensão da doença COVID 19 na comunidade piscatória da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde. Segundo a informação transmitida pelo presidente da Associação Pró-Maior Segurança dos Homens do Mar (APMSHM), José Festas, somente cinco tripulantes continuam nesta altura infetados e 40 estão em regime de confinamento. Assim sendo, duas embarcações que estavam paradas já puderam voltar para a faina, mas outras tantas continuam acostadas não obstante haver a perspetiva de “ainda esta semana regressarem ao mar”.A associação deu ainda conta que, na semana passada, esteve reunida com o Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, e com elementos Direção-Geral da Saúde, e que “apresentou o esboço de cinco planos de contingência para os vários tipos de embarcações de pesca”, que vai ser agora analisado pelas entidades. Neste encontro, a APHMSM deu conta da necessidade de aumentar o número de testes de despiste à COVID-19 aos pescadores da região Norte, disponibilizando as instalações da associação para a realização desses exames.