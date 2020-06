Novos acessos à praia e mais reaberturas de equipamentos

A Câmara de Vila do Conde anunciou a conclusão da reconstrução/beneficiação das escadas de acesso à praia na Avenida Brasil, entre a Praia da Olinda e o edifício do Caximar, que tinham sido destruídas devido às adversas condições do mar no último inverno. Tendo em conta as orientações da Direção Geral de Saúde para a próxima época balnear, a autarquia optou por fazer novos acessos paralelos aos existentes, de forma a criar percursos de entrada e saída independentes.

O município liderado por Elisa Ferraz também revelou que procedeu à reabertura, no início desta semana, dos equipamentos de diversão infantil localizados em instalações Municipais, das Piscinas Municipais para atletas federados em contexto de treino, da ala nascente do Pavilhão de Desportos para atletas federados em contexto de treino e da Casa da Juventude de Guilhabreu para atletas federados em contexto de treino, sendo que nos três casos anteriores está interdito o acesso aos balneários. Encerrados ou suspensos continuam o Programa Desporto Sénior, os Abrigos dos Pescadores, o Albergue Santa Clara e os Pavilhões Desportivos e Parques Desportivos Sintéticos Municipais.