Novo vice-presidente e Rita Freire entra como vereadora

Rita Joaquina Matias da Silva Sousa Freire já tomou posse enquanto vereadora a tempo inteiro na Câmara de Vila do Conde. A arquiteta entra para o executivo municipal no lugar de Lurdes Alves, que pediu a suspensão do mandato por seis meses por motivos de doença. O cargo de vice-presidente da autarquia passa a ser assumido por Pedro Gomes, o pelouro do Ambiente foi delegado no vereadorPaulo de Carvalho e o pelouro da Educação foi assumido pela presidente Elisa Ferraz. A Rita Freire foram subdelegados os pelouros de Planeamento e Ordenamento do Território, Fiscalização, Mobilidade e Transportes, Espaços Verdes e Jardins, Gestão de Cemitérios e Mercados e Feiras.